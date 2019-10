Siria: mons. Hindo (Hassaké) ad Acs, “curdi perderanno a causa del mancato sostegno da parte degli Usa”

“Come sempre ognuno ha i propri interessi, ma saremo noi cristiani a pagarne le conseguenze”. Con profonda amarezza mons. Jacques Behnan Hindo, arcivescovo siro-cattolico emerito di Hassaké-Nisibi nella zona curda di Siria, commenta ad Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) le notizie che giungono dal confine tra Siria e Turchia. Due cristiani sarebbero stati uccisi ed altri feriti nell’ambito di un attacco avvenuto nelle scorse ore alla chiesa di San Giorgio a Qamishli. Mons. Hindo si era incontrato lo scorso marzo con i leader del Partito democratico curdo (Pyd). “Li ho invitati a desistere dai loro piani – afferma –, loro credono di aver diritto ad una regione autonoma così come vi è un Kurdistan iracheno ed uno turco. Ma la popolazione curda in quelle aree della Siria è appena del 10%. Inoltre, si tratta di persone giunte come richiedenti asilo dopo il 1925, che hanno nazionalità turca o irachena. Non hanno alcun diritto”. Il presule è convinto che i curdi perderanno lo scontro con la Turchia, soprattutto per il mancato supporto da parte degli Stati Uniti e delle altre forze occidentali. “È stata una mossa stupida quella curda, era chiaro che nessuno li avrebbe aiutati. Ora perderanno tutto, come è accaduto ad Afrin”. In queste ore il pensiero di mons. Hindo va alle 5000 famiglie della diocesi di Hassaké-Nisibi. “Nei giorni scorsi in molti si erano già spostati dalle città di frontiera ad Hassaké. Ora il conflitto è divenuto ancor più grave e temo che saranno in tanti ad emigrare. Dall’inizio della guerra in Siria il 25% dei cattolici di Qamishli ed il 50% dei fedeli di Hassaké hanno lasciato il Paese assieme al 50% degli ortodossi. Temo un simile esodo se non maggiore”. Vi è forte preoccupazione anche per l’alta presenza nell’area di affiliati all’Isis. “Questa mattina ho appreso che sarebbe stata colpita la prigione di Chirkin, dove sono detenuti jihadisti dello Stato Islamico. A che pro? In questo modo la gran parte di loro sarà libera. Questo è un piano per distruggere la Siria e non solo. Ora i terroristi arriveranno anche in Europa, attraverso la Turchia e con il sostegno dell’Arabia Saudita”. Mons. Hindo richiama la comunità internazionale alle proprie responsabilità. “Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito, Germania dovrebbero tutti fare mea culpa. Hanno agito in Siria per i loro interessi, nascondendosi dietro gli ideali della libertà e della democrazia. E invece non hanno fatto che indebolire il nostro Paese a spese della popolazione. Per quale motivo non combattono per la libertà e la democrazia in Arabia Saudita?”.