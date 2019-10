Rom e Sinti: Casa della carità, aiutate 106 famiglie per un totale di 374 persone. Don Colmegna, “costruire percorsi sociali, culturali e di cittadinanza”

Sono 106 famiglie, per un totale di 374 persone, i cittadini Rom con cui la Casa della carità ha operato all’interno del progetto “Villaggio Solidale”, realizzato a partire dal 2005 in collaborazione con il Centro ambrosiano di solidarietà. Oggi l’80% di loro lavora e vive in appartamento: il 57% in affitto, mentre il 9% in una casa di proprietà. Sono 163 i bambini e ragazzi che hanno iniziato un percorso scolastico: 45 hanno già raggiunto la licenza media e 28 sono arrivati al diploma superiore o hanno una qualifica professionale. Con gli adulti sono stati realizzati 137 percorsi di inserimento lavorativo. Le cifre sono state presentate dalla Fondazione Casa della carità nel corso del convegno “Rom e Sinti in Italia? Sail pe!”. Numeri, ma anche storie. Come quella Dora, che arrivata in Italia dalla Romania ha vissuto in una cascina abbandonata e poi al campo attrezzato di Pioltello. Fino ai 30 anni non sapeva né leggere né scrivere. Oggi fa la badante e grazie a questo lavoro è riuscita a sottoscrivere un mutuo e a comprare una casa, dove vive con il marito e i loro quattro figli. O storie come quella di Patrizia che da piccolissima ha vissuto nel campo via San Dionigi, alla periferia sud di Milano. Oggi ha 15 anni, vive in una casa con la sua famiglia, studia e sogna di lavorare in un negozio di moda. “Da sempre la Casa della carità è impegnata a sostenere l’inclusione sociale e i diritti di cittadinanza di chi vive in condizioni di emarginazione, compresi i Rom – afferma il presidente della Fondazione, don Virginio Colmegna -. Questa esperienza ci dice che superare i campi e costruire percorsi sociali, culturali e di cittadinanza con Rom e Sinti è possibile, ma solo se c’è un accompagnamento delle famiglie verso soluzioni abitative stabili e se c’è un percorso progettuale ampio, fatto per esempio di inserimenti scolastici e lavorativi”.