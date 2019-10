Reati contro minori: Terre des Hommes, nasce network radiofonico “indifesa” per combattere violenza e bullismo partendo dai ragazzi. Vergari (presidente), “a governo chiediamo più impegno”

“Chiediamo al nostro governo un maggiore impegno nel contrasto e nella prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere, partendo dai più giovani che sono spesso dimenticati o dati per scontati in questa sfida”, dichiara Donatella Vergari, presidente di Terre des Hommes, presentando oggi a Roma, presso la Camera dei deputati, l’ottavo Dossier “La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo” della Campagna “indifesa” e il nuovo sito del relativo network. “Noi – assicura -, insieme ai nostri partner, non faremo mancare il nostro contributo, anzi lo stiamo già facendo con il Network Indifesa, la prima rete italiana di WebRadio e giovani ambasciatori contro la discriminazione, gli stereotipi e la violenza di genere, bullismo, cyber-bullismo e sexting creata con Kreattiva, e il nuovissimo sito con centinaia di contenuti su questi temi realizzati dagli stessi ragazzi. Ma impegni come questo richiedono un sostegno preciso e puntuale in termini finanziari e una forte volontà politica di sostegno alla partecipazione e al protagonismo dei ragazzi e delle ragazze”. Oggi è stato infatti presentato il sito ufficiale del Network indifesa: www.networkindifesa.org. È un nuovo punto di partenza per diffondere una cultura del rispetto e della non violenza dove troveranno spazio centinaia di ore di programmazione diffusa sul territorio, strumenti di conoscenza e azione come il toolkit indifesa e le migliori esperienze dei Comuni italiani su questi temi. L’iniziativa nasce da un progetto pilota che nel 2018 ha visto la partecipazione di diverse web radio scolastiche pugliesi. Dopo essere stata ospite dell’ultimo Radio City Milano, adesso Radio Indifesa si sta estendendo a tutto il territorio nazionale grazie anche al finanziamento del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di BIC® e BIC Foundation. Al network hanno già aderito 12 WebRadio di tutto il territorio nazionale.