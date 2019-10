Papa Francesco: intervenuto al Sinodo per ricordare le vittime dell’attentato alla sinagoga di Halle

Il Papa è intervenuto al Sinodo per l’Amazzonia, ricordando le vittime dell’attentato alla sinagoga di Halle. A riferirlo è Vatican news, nella sintesi della sesta Congregazione generale, svoltasi ieri pomeriggio con la partecipazione di 180 padri sinodali. All’inizio degli interventi liberi, anche Papa Francesco ha voluto contribuire alla rilettura del cammino percorso fino ad ora, sottolineando cosa l’ha più colpito di quanto ascoltato. Francesco, che aveva aperto i lavori pregando per i “fratelli ebrei” nel giorno di Yom Kippur, a fine Congregazione ha ricordato nella preghiera anche le vittime dell’attentato alla sinagoga di Halle, in Germania.