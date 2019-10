Diocesi: Udine, l’ex presidente dell’Anac Cantone inaugurerà la Scuola di politica ed etica sociale

Sarà il magistrato ed ex presidente dell’Anac, Raffale Cantone, a inaugurare mercoledì 13 novembre, alle 20.30, a Udine, la sesta edizione della Spes, la Scuola di politica ed etica sociale della diocesi di Udine. Interverrà, in dialogo con la giornalista Anna Piuzzi, sul tema “Sete di giustizia. Sulla corruzione del cuore e della città”. “Invitando Raffaele Cantone – spiega il direttore della Scuola, Luca Grion –, la Spes intende sollecitare una riflessione pubblica sul rapporto tra giustizia individuale (o interiore) e giustizia pubblica, nella persuasione che sia proprio la corruzione dei cuori la radice dei tanti mali che affliggono la nostra società”. A partire dall’esperienza professionale del presidente Cantone si parlerà del rapporto tra legge e coscienza personale, di cosa significhi “essere giusti”, della “fatica di conciliare la fiducia nelle persone, senza la quale non vi può essere senso di comunità, e il sospetto metodologico che necessariamente caratterizza ogni azione di contrasto alla corruzione”. Rientrato in magistratura dopo cinque anni alla presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, già pubblico ministero alla direzione distrettuale antimafia, è magistrato della Cassazione. Noto per il suo impegno contro la camorra, dal 2003 vive sotto scorta dopo la scoperta del progetto di un attentato ai suoi danni organizzato dal clan dei Casalesi. Per quanto riguarda invece l’itinerario che si snoderà da novembre a giugno, tra le tante voci autorevoli che interverranno alla Spes, Fabrizio Barca (economista, già ministro per la Coesione territoriale), Annamaria Testa (esperta di comunicazione), Alberto Pellai (psicoteraopeuta e scrittore), suor Alessandra Smerilli (consigliere dello Stato della Città del Vaticano), Paolo Benanti (esperto di intelligenza artificiale e nuove tecnologie), Giorgio Righetti (direttore generali Acri).