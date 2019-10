Commissione Ue: Polonia deferita alla Corte di giustizia. “Indipendenza della magistratura è violata”

(Bruxelles) La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell’Ue per quanto riguarda il nuovo regime disciplinare dei giudici polacchi, chiedendo un procedimento accelerato. “Il 3 aprile 2019 – specifica un comunicato – la Commissione ha avviato la procedura d’infrazione in questione, ritenendo che il nuovo regime disciplinare comprometta l’indipendenza giudiziaria dei giudici polacchi e non dia le necessarie garanzie per tutelarli dal controllo politico, come richiesto dalla Corte di giustizia dell’Unione”. Nello specifico, il diritto polacco “consente che i giudici ordinari siano oggetto di indagini, procedimenti e sanzioni disciplinari sulla base del contenuto delle loro decisioni giudiziarie, riguardanti l’esercizio del loro diritto a norma dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea di chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Ue”. Inoltre, “il nuovo regime disciplinare non garantisce l’indipendenza e l’imparzialità della sezione disciplinare della Corte suprema, composta esclusivamente da giudici nominati dal Consiglio nazionale della magistratura, a sua volta nominato politicamente dal parlamento polacco (Sejm)”.

Il nuovo regime disciplinare “non garantisce che un organo giurisdizionale istituito per legge decida in primo grado nei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici ordinari. Esso attribuisce invece al presidente della sezione disciplinare il potere di stabilire, caso per caso e con capacità discrezionale pressoché illimitata, quale giudice disciplinare di primo grado tratterà un determinato caso promosso nei confronti di un giudice ordinario”. Il nuovo regime non garantisce nemmeno che i casi siano trattati entro tempi ragionevoli. In sintesi, “i giudici non sono tutelati dal controllo politico, quindi l’indipendenza della magistratura è violata”.