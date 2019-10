Acli: Roma, domani la presentazione della terza edizione dell’itinerario formativo per i giovani “Generiamo lavOro”

Si svolgerà domani, venerdì 11 ottobre, alle 9.30, presso WeGil, a Roma, l’evento “Generiamo lavOro: cantiere aperto”, promosso dalle Acli di Roma e provincia. L’iniziativa si svolge nell’ambito della “Ottobrata Solidale”. Il cantiere “Generiamo lavOro” è finanziato dalla Regione Lazio, con le risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche, e promosso dalle Acli di Roma e dalla Pastorale sociale della diocesi di Roma. Interverranno, tra gli altri, don Francesco Pesce, incaricato per il servizio della Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Roma, e Lidia Borzì, presidente Acli Roma. Il Cantiere “Generiamo lavOro” è nato con l’obiettivo di promuovere e rimettere al centro il lavoro quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona e della comunità, fornendo i giovani di un kit di strumenti per facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro. Sono oltre 30 i ragazzi che hanno partecipato al ciclo di 11 laboratori ideati per fornire loro la possibilità di acquisire competenze. La novità dell’ultimo anno è la partecipazione a due work experience, presso la sede della Würth srl e della cooperativa agricola Coraggio, nel corso delle quali i giovani hanno potuto imparare dai professionisti incontrati e anche toccare con mano come si muovono e come funzionano realtà e aziende così importanti.