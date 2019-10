Sviluppo sostenibile: Università Europea di Roma, confronto sul ruolo della formazione con il ministro Fioramonti e il vescovo Leuzzi

Si svolgerà domani, mercoledì 2 ottobre, dalle 10 alle 12.30, all’Università Europea di Roma, la tavola rotonda “Per una crescita economica sostenibile: il ruolo della formazione” con il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, e con il vescovo di Teramo, mons. Lorenzo Leuzzi, che è anche membro della Commissione episcopale per l’Educazione cattolica, la scuola e l’università. A organizzarla Uer Academy, il nuovo centro di Ateneo dedicato allo sviluppo delle professionalità che offre percorsi formativi finalizzati all’occupabilità e allo sviluppo delle carriere individuali. “L’evento sarà un’occasione di riflessione sulle sfide della sostenibilità, intesa in maniera integrata in senso economico, sociale ed ambientale e sul ruolo che le università e l’alta formazione possono svolgere per promuovere la causa dello sviluppo sostenibile nell’economia locale e nella società”, si legge in una nota dell’Università. Il dibattito riguarderà le azioni che è necessario intraprendere per sensibilizzare su questi temi un insieme sempre più ampio di attori economici. Tra queste, oltre a interventi formativi mirati sui temi, i partenariati tra università e imprese o altri organismi istituzionali dei territori di riferimento, o le attività di divulgazione scientifica che siano efficaci e sfidanti. Il punto di vista delle aziende sarà espresso da Roberto Zecchino, vice presidente dell’organizzazione e gestione risorse umane del Gruppo Bosch, e Marcella Mallen, presidente della Fondazione Prioritalia. Nel corso dell’evento, Matilde Bini, direttore scientifico di Uer Academy, presenterà le finalità e l’offerta formativa multidisciplinare del Centro che intende costituire un ponte tra il mondo accademico e le esigenze di nuove competenze di organizzazioni pubbliche e private. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del rettore, padre Pedro Barrajón, e di Umberto Roberto, direttore del dipartimento di Scienze umane dell’Università Europea di Roma.