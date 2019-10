Sir: le principali notizie dall’Italia e dal mondo. Hong Kong, proseguono le proteste. Italia, il governo approva il Def. Frattura del ghiacciaio Planpincieux accelera

Hong Kong, proseguono le proteste. Polizia lancia lacrimogeni

La polizia di Hong Kong ha lanciato i primi lacrimogeni a Wong Tai Sin, nel mezzo delle scaramucce con gli attivisti pro-democrazia: l’episodio, secondo i media locali, è avvenuto a Shatin Pass Road. Nel pomeriggio ci sono molti eventi in programma per sfidare il divieto della polizia a manifestare. Il corteo più grande è segnalato nel centro della città, con migliaia di persone di ogni età che, vestite di nero, stanno scandendo slogan di denuncia contro il Pcc, nel giorno dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese.

Cina: 70° Fondazione Repubblica Popolare. Xi, “nessuna forza può scuotere Paese”

“Nessuna forza può neanche scuotere lo stato della Cina o fermare il popolo e la nazione cinesi dal marciare in avanti”. E’ il messaggio del presidente Xi Jinping nel discorso su piazza Tiananmen, prima di ispezionare le truppe della parata militare per i 70 anni della nascita della Repubblica popolare. Il popolo cinese e i gruppi etnici “hanno raggiunto grandi conquiste che sbalordiscono il mondo negli ultimi 70 anni con sforzi concertati e una dura battaglia”. Alla parata militare per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese ci sono anche, per la prima volta, i missili intercontinentali mobili a combustibile solido DF41, i temuti vettori balistici capaci di raggiungere il territorio Usa in meno di un’ora.

​Il governo approva il Def: stop all’aumento dell’Iva, manovra da 29 miliardi

Via libera del Consiglio dei ministri alla nota di aggiornamento al Def. La manovra per il 2020 sarà di circa 29 miliardi, si evince dalla bozza della nota di aggiornamento al Def. “Abbiamo approvato questo primo documento di contabilità pubblica che preannuncia l’impostazione della manovra: è un documento importante e voglio confermare che abbiamo sterilizzato l’aumento dell’Iva. Ma non ci accontentiamo di questo: ho chiesto al Parlamento la fiducia su 29 punti programmatici” e con la manovra il governo inizia a realizzarli. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il reddito di cittadinanza all’ex brigatista Saraceni, è polemica

La ex terrorista, Federica Saraceni, condannata a 21 anni e mezzo di carcere per l’omicidio di Massimo D’Antona e attualmente ai domiciliari, starebbe ricevendo in questi mesi il reddito di cittadinanza. La notizia viene riportata da La Verità. “Ho provato un grande senso di ingiustizia. Non sempre quello che è legale è giusto”, dice a Radio Capital Olga D’Antona sul reddito di cittadinanza alla Saraceni, la quale ha precisato: “L’ingiustizia non la subisco io, ma la subiscono tutti i cittadini. La norma va rivista”.

Fratelli trovati morti in hotel Firenze, indagato un farmacista

Sarebbe indagato per omicidio colposo il farmacista che avrebbe venduto, senza prescrizione medica, le confezioni di analgesico ai due fratelli belgi trovati morti ieri nella stanza di un hotel quattro stelle a Firenze. Secondo quanto appreso, il farmacista, un giovane che avrebbe finito da poco gli studi, sabato scorso avrebbe venduto senza ricetta, a uno dei due fratelli, due confezioni di un analgesico oppioide a base di ossicodone, la cui potenza – viene spiegato in ambienti inquirenti – è paragonabile a quella della morfina.

Ambiente: la frattura del ghiacciaio Planpincieux accelera, 90 centimetri in 24 ore

Prosegue l’accelerazione della parte frontale del ghiaccio Planpincieux (circa il 10% della massa totale) che nelle ultime 24 ore è scivolato verso valle di 90 centimetri, contro i 60 centimetri indicati nella mattinata di oggi. E’ quanto riferisce il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Fondazione montagna sicura di Courmayeur. Le parti retrostanti confermano invece uno scivolamento costante: 30 centimetri al giorno per quella centrale e 15 centimetri per quella in coda.