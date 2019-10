Settimanali diocesani: Raffaele Iaria nuovo delegato per i giornali esteri

Raffaele Iaria, caporedattore del mensile “Migranti-Press” della Fondazione Migrantes, è stato eletto nuovo delegato regionale della Federazione italiana dei settimanali cattolici (Fisc) per i giornali italiani in Europa. La nomina è arrivata nel corso della riunione della delegazione svoltasi nei giorni scorsi a Roma. Attualmente sono cinque le testate in lingua italiana all’estero che hanno aderito alla Fisc. “Dall’incontro – spiega Iaria – è emersa la necessità di relazioni più strette con la delegazione”. Per questo “ci si è impegnati anche ad un incontro da programmare, nel primo trimestre del 2020, in una delle sede dei giornali”.