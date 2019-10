Manovra: De Palo (Forum famiglie), “presenza assegno unico per figli è buon segnale. Vigileremo perché diventi realtà”

“La presenza esplicita dell’assegno unico per ogni figlio all’interno del testo della nota di aggiornamento al Def è un buon segnale, che sembra finalmente recepire le grida di aiuto dei nuclei familiari con figli e le proposte del Forum delle associazioni familiari. Tutto ciò rappresenta senz’altro una buona premessa per vedere in manovra questo contributo a vantaggio di chi mette al mondo il futuro, anche economico e sociale, del Paese”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando il testo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef), in cui si parla espressamente di assegno unico. “Dopo anni di promesse e auspici mancati, tuttavia, non ci facciamo illusioni – prosegue -: il Forum famiglie vigilerà affinché questa possa diventare una piccola grande vittoria del proprio lavoro e tutte le famiglie con figli possano ricevere subito un segnale forte e concreto di sostegno da parte delle istituzioni. Le famiglie meritano serietà e concretezza”.