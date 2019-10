Hong Kong: nonostante il divieto, partite le manifestazioni. Polizia lancia lacrimogeni

Nonostante il divieto della polizia a qualsiasi manifestazione, ad Hong Kong le persone sono di nuovo scese per strada nel giorno in cui a Pechino la Repubblica Popolare Cinese celebra i 70 anni della sua fondazione. Al momento la manifestazione del Civil Human Rights Front (fronte pacifista) è partita da Causeway Bay attorno all’una locale e sembra si stia svolgendo pacificamente. La testa è già arrivata a destinazione al Central. Tensioni invece nelle altre manifestazioni dei “Valorosi” (gruppo più estremista) a Tuen Mun (Nord Ovest), Tsuen Wan (Ovest), Shatin (Centro – a nord di Kowloon), Wong Tai Sin (Nord di Kowloon), Sham Shui Po (centro ovest di Kowloon). Secondo fonti locali del Sir, la polizia ha lanciato i primi lacrimogeni a Wong Tai Sin, nel mezzo delle scaramucce con gli attivisti pro-democrazia: l’episodio è avvenuto a Shatin Pass Road. Il corteo più grande è segnalato nel centro della città, con migliaia di persone di ogni età che, vestite di nero, stanno scandendo slogan di denuncia contro il Pcc (Partito comunista cinese), nel giorno dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese. Tutte queste manifestazioni non sono autorizzate, inclusa la pacifica di Causeway Bay.