Giornalismo: Sacile (Pn), venerdì 4 ottobre l’incontro su “informazione cattolica, tra sviluppo sociale e culturale nell’epoca del neo-populismo”

“L’informazione cattolica, tra sviluppo sociale e culturale nell’epoca del neo-populismo”: sarà questo l’oggetto dell’incontro che si terrà la mattina di venerdì 4 ottobre, presso la “Sala Capitanio” a Sacile (Pn). Alla tavola rotonda, che inizierà alle 10, interverranno la giornalista inglese Ruth Gledhill, per ventisette anni corrispondente religiosa del “Times” e oggi editor del settimanale cattolico “Tablet”, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, don Adriano Bianchi, direttore del settimanale diocesano “La Voce del Popolo” di Brescia e presidente nazionale della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), don Giuseppe Costa, editor e giornalista, già direttore della Libreria Editrice Vaticana. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato attuale del giornalismo religioso e cattolico in Italia ed in Europa, con particolare riferimento al contesto dell’editoria digitale. Promosso da Euro92, l’incontro si avvale della collaborazione de L’Azione e dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Saranno presenti per un saluto iniziale anche il vescovo Corrado Pizziolo e una rappresentanza dell’amministrazione del comune di Sacile.