Festa dei nonni: Padova, domani celebrazione nella basilica di sant’Antonio

Domani, nel giorno della memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi che da qualche anno in Italia è divenuto “Festa dei nonni”, la basilica di Sant’Antonio a Padova ospiterà nel pomeriggio una celebrazione di ringraziamento per il dono dei nonni e degli anziani. L’iniziativa, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dai Frati minori conventuali, si aprirà alle 16.15 nel chiostro del convento per un momento di saluto e condivisione, a cui farà seguito, alle 17, la santa messa presieduta in santuario dal rettore, padre Oliviero Svanera.

“Da sempre – si legge in una nota – i nonni sono una presenza fondamentale nella società e nella famiglia italiana, oggi forse ancor più valorizzata dalla crisi economica e dal rarefarsi delle relazioni sociali”. “Papa Francesco – viene sottolineato – non manca di ricordare quanto i nonni siano importanti nella vita della famiglia ‘per comunicare quel patrimonio di umanità e di fede che è essenziale per ogni società’. I nonni, e più in generale gli anziani, svolgono un ruolo essenziale nella cura delle relazioni: donano volentieri il proprio tempo ai più piccoli e non solo”.

L’iniziativa in programma domani, giunta alla sua terza edizione, ha ricevuto il sostegno delle tante realtà che a Padova operano per il benessere degli anziani, in particolare Coop Fai, Serviens in spe, Cif, Anziani a casa propria e Università padovana dell’età libera. “Una festa – conclude la nota – che è divenuta a Padova una piccola tradizione: lo scorso anno diverse centinaia di persone, soprattutto tanti nonni con i loro nipoti, hanno affollato la basilica del Santo”.