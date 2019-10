Diocesi: Roma, ogni sabato di ottobre eventi di sensibilizzazione per il mese missionario straordinario

Un evento speciale ogni sabato di ottobre in occasione del mese missionario straordinario. Questa la proposta della diocesi di Roma, in linea con quanto stabilito dal Santo Padre. “Papa Francesco – spiega il vescovo Gianpiero Palmieri, delegato per la carità e incaricato per la cooperazione missionaria tra le Chiese nella diocesi –, con l’indizione di un mese missionario straordinario, ha voluto che questo fosse caratterizzato da un ‘di più’ di sensibilizzazione e preghiera per l’annuncio del Vangelo e la promozione umana ad gentes”. Significativo il tema del mese, “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”, per mons. Palmieri: “La missione è il motivo, la ragion d’essere della Chiesa che esiste per evangelizzare e annunciare il Regno di Dio”. Il mese missionario straordinario sarà aperto oggi pomeriggio dal Pontefice, che presiederà i vespri nella basilica di San Pietro alle ore 18.

A livello diocesano, invece, il via ufficiale alle iniziative si avrà sabato 5 ottobre, con la giornata di riflessione e condivisione dal titolo “Neglected diseases or neglected people? Malattie dimenticate o persone dimenticate?”, dalle ore 9.30 alle ore 16.30 al Centro congressi multimediale dell’Ifo (Istituti Fisioterapici Ospitalieri – via Fermo Ognibene, 23), organizzata dal Centro diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese con Ifo, Istituto nazionale dei tumori Regina Elena, Istituto dermatologico San Gallicano e con il Centro per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Il convegno vedrà gli interventi del vescovo Palmieri; del vescovo delegato per la pastorale sanitaria Paolo Ricciardi; del direttore scientifico del San Gallicano Aldo Morrone; del direttore Uoc Malattie infettive e tropicali dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani Emanuele Nicastri; del medico già della Polizia di Stato Orlando Amodeo. Modererà Francesco Vaia, direttore sanitario presidio Ifo.

Altri appuntamenti il 12, il 19 e il 26 ottobre. Il mese missionario straordinario si concluderà, nella diocesi di Roma, giovedì 31 ottobre, alle ore 20.30, nella basilica di San Giovanni in Laterano, con la veglia missionaria diocesana che sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Durante la celebrazione verrà conferito il mandato missionario a coloro che partiranno per la missione ad gentes nel corso dell’anno pastorale.