Diocesi: Pompei, domenica 6 sarà il segretario generale della Cei a guidare la recita della supplica

Pompei si prepara a vivere la supplica, domenica 6 ottobre, sul sagrato della basilica mariana. Migliaia di fedeli si ritroveranno nella città fondata da Bartolo Longo per affidare alla Madonna, attraverso la preghiera, la propria vita, quella dei propri cari, la propria città, il mondo. A presiedere il rito, che avrà inizio alle 10.30 con la celebrazione eucaristica, sarà mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, accolto dal saluto dell’arcivescovo di Pompei, mons. Tommaso Caputo. Al termine della santa messa, alle 12 in punto, mons. Russo guiderà la recita della supplica. Anche quest’anno, l’intero rito sarà trasmesso in diretta televisiva da Canale 21.

Intanto, oggi è tornato l’appuntamento con il “Buongiorno a Maria” delle 6.30 e la santa messa delle 8.30 trasmessi in diretta su Tv2000.

Sabato 5, invece, nella ricorrenza della festa del beato Bartolo Longo, numerose funzioni saranno celebrate durante la giornata. La mattina, al termine della santa messa delle 10, ci sarà il tradizionale omaggio floreale in onore del fondatore della città, presso il monumento a lui dedicato in piazza Bartolo Longo. Alle 20, dopo la messa delle 19 in santuario, partirà la processione della statua del beato, che si concluderà con i fuochi d’artificio, omaggio dell’associazione “Amici di Bartolo Longo”.