Diocesi: mons. Valentinetti (Pescara), “il bilancio della Fondazione Paolo VI non presenta problemi di stabilità economica”

“Il bilancio della Fondazione Paolo VI non presenta problemi di stabilità economica, non abbiamo esposizioni debitorie o negative. Il bilancio è stato consegnato al prefetto, così come accade annualmente, ed è quindi pubblico”. Lo afferma l’arcivescovo di Pescara-Penne, mons. Tommaso Valentinetti, rispondendo alla domanda che il sindacato Fials ha rivolto alla stampa: “Che cosa accade alla Fondazione Paolo VI?”. “La risposta è che i lavoratori sono pagati regolarmente. La risposta è che qualsiasi scelta presa dal consiglio di amministrazione è sempre per il bene degli operatori della Fondazione e degli utenti, è sempre una scelta ben accurata e rispondente alle regole dettate dalla Legge e non allo stato umorale del sottoscritto”. A proposito della “rimozione” di don Marco Pagniello, il presule specifica che “ogni scelta sulle responsabilità dei sacerdoti è sempre concordato con gli stessi”. “Don Marco, che condivide pienamente la posizione del vescovo e del presidente della fondazione, rimane sempre e comunque un prete sul quale conto essendo direttore della Caritas e della Fondazione Caritas della diocesi, vicario per la pastorale e direttore dell’Ufficio vocazionale. Come si può pensare che sia stato messo da parte, quando, tra l’altro sostiene responsabilità e impegni con Caritas Italiana che riguardano, soprattutto, il coordinamento degli Empori?”, chiede mons. Valentinetti. L’impressione espressa dal vescovo è che “la Fials non cerchi delle risposte, ma scelga dei pretesti per non assumersi delle responsabilità sul proprio lavoro”. “Vorrebbero, inoltre, cercare raffronti negli attacchi personali e nella valutazione della gestione della Chiesa – da quando si preoccupano di rappresentare le parrocchie? – e per questi tipi di giudizi, ovviamente, mi difenderò presso le autorità competenti perché non posso più sopportare che si attacchi la mia persona e si discrediti, in un modo così cattivo e gratuito, il mio operato”.