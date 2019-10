Diocesi: Caritas Ragusa, ritorna il progetto di volontariato internazionale “Estamos Juntos”

È giunto alla sua terza edizione “Estamos Juntos”, il progetto della Caritas diocesana di Ragusa che permette a tre giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere 9 mesi di volontariato tra Ragusa e Lisbona. A partire da oggi e fino al 20 ottobre i giovani interessati potranno candidarsi a vivere un’esperienza di servizio, di scambio, di formazione, di volontariato internazionale. “Oggi si parla tanto di millennials, ma difficilmente si riesce a comprendere i giovani andando oltre le etichette e i timori. La Caritas vuole rinnovarsi per restare accanto ai giovani, attirandoli verso il bello che c’è nella vita condivisa con gli altri”, si legge in una nota.

Il progetto si inserisce nel programma “Servizio, nonviolenza, cittadinanza” di Caritas Italiana, finalizzato a promuovere proposte diversificate di animazione, formazione e servizio dedicate ai giovani, al di fuori del servizio civile. Infatti, questo progetto non prevede retribuzione diretta, ma durante i 9 mesi copre le spese relative ai giovani, permettendo loro di non pesare sul bilancio familiare, nell’ottica delle pari opportunità. I giovani trascorreranno il primo trimestre e l’ultimo bimestre a Ragusa, dove presteranno servizio nei settori dell’agricoltura e della falegnameria sociale presso la tenuta diocesana di contrada Magnì e nei progetti di prossimità e contrasto alle povertà della Caritas diocesana.

Nei 4 mesi di volontariato a Lisbona, ogni giovane presterà servizio presso un ente del territorio: la Comunidade Vida e Paz (in favore di senza dimora e persone con dipendenza), il Jesuit Refugee Service (in favore di rifugiati e migranti), l’Obra Social das Irmãs Oblatas (per le donne vittime di prostituzione e tratta). Al rientro si dedicheranno alla testimonianza dell’esperienza e all’organizzazione di due eventi principali, un campo di volontariato internazionale per giovani e un workshop su “Giovani, sviluppo, cittadinanza europea”, che prevede la partecipazione di Caritas Italiana e degli enti portoghesi.

Tutte le info sul sito e sulla pagina Facebook e Instagram Caritas diocesana di Ragusa. Per candidarsi, inviare curriculum vitae e formulario di candidatura a volontariato@caritasragusa.it, con oggetto “Candidatura progetto Estamos Juntos”, entro domenica 20 ottobre 2019.