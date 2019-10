Comunicazione: WeCa, da domani riprendono i Tutorial, disponibili anche in audio sui dispositivi Amazon Alexa. Haters, Facebook, YouTube tra i temi trattati

Come funziona YouTube? Come essere trovati su Google? Come gestire haters e commenti spiacevoli su Facebook? Tornano i Tutorial WeCa: video brevi, divulgativi e di facile comprensione per sostenere la presenza cristiana sul web e social media. Al via da domani, mercoledì 2 ottobre, la seconda stagione (il primo tutorial è dedicato a YouTube), con consigli, suggerimenti e contenuti in una formula arricchita e rinnovata. E tanti nuovi temi, dopo i primi trenta della prima stagione, da approfondire: a partire da domande concrete su social network, siti web, domini, educazione digitale, pericoli e opportunità di evangelizzazione su internet.

Ogni tutorial sarà disponibile in podcast e in formato audio gratuitamente sul sito e da quest’anno anche come skill di Amazon Alexa, il dispositivo di intelligenza artificiale domestico sempre più diffuso nelle case degli italiani dove poter ascoltare i contenuti anche su televisori compatibili e sistemi portatili.

Tra le altre novità di quest’anno, oltre a una rinnovata veste grafica e a un legame con le esperienze di buone pratiche valorizzate dal territorio, la presenza, al fianco del neopresidente di WeCa Fabio Bolzetta di alcuni volti dell’associazione, come Francesca Triani, esperta di comunicazione e social media.

“Il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata mondiale della Comunicazioni sociali del 2020 e appena diffuso ‘Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria (Es 10,2). La vita si fa storia’ ci sprona nel progetto di valorizzare un archivio di conoscenze da mettere a servizio di educatori, ragazzi, genitori, sacerdoti e comunità – afferma Bolzetta -. Con un legame rinnovato con il territorio e le buone pratiche per non disperdere ma valorizzare riflessioni e tematiche migliorate dall’incontro con l’altro in un rapporto di reciproco arricchimento”.

I video, già in onda sul circuito Corallo Sat, sono realizzati dall’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano.