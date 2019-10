Argentina: indice di povertà al 35, 4%. Mons. Tissera (presidente Caritas), “parliamo di poveri, non di povertà”. Appello a classe dirigente del Paese

“È un problema ridurre la discussione sulla povertà a un semplice dibattito statistico. Parliamo di poveri, non di povertà. In ciascun povero vediamo il volto di Cristo sofferente”. Lo afferma mons. Carlos Tissera, vescovo di Quilmes e presidente della Caritas argentina, in un’intervista pubblicata sui siti della Conferenza episcopale argentina (Cea) e della stessa Caritas, a commento degli ultimi dati sulla povertà in Argentina, che secondo l’Istituto nazionale di statistica (Indec) è salito al 35,4% nel primo semestre del 2019. Prosegue il presidente della Caritas: “I giovani e i bambini, nei quali è riposta tanta speranza, si vedono frustrati fin dalla tenera età, per la rottura dei vincoli familiari e la mancanza di progetti e argini affettivi. Restano esposti a problematiche profonde, come le dipendenze, la tratta di persone, lo sfruttamento lavorativo, la violenza domestica e arrivano a situazioni estreme, come testimoniato dall’aumento della mortalità giovanile”.

Il vescovo vede un segnale di speranza nell’organizzazione creativa, popolare e solidale di tante comunità e sottolinea che “la Caritas sta implementando i propri programmi di aiuto immediato di fronte alle situazioni di povertà. Per questo è importante risvegliare la coscienza solidale di coloro che hanno maggiori possibilità di collaborare con coloro che soffrono questa situazione. Abbiamo bisogno di ulteriori donazioni in tutte le sedi della Caritas, per dare risposte a coloro che ne hanno necessità”.

Conclude mons. Tissera: “Questa situazione rappresenta un appello a tutta la classe dirigente del Paese, in questo tempo in cui si definiscono i programmi elettorali, perché venga elaborata una proposta comune in grado di superare in modo definitivo la povertà strutturale che è presente da molti anni”.