Alunni disabili: Osservatorio Miur, Fand e Fish abbandonano il tavolo. “Il ministro sia disponibile al confronto diretto”

All’incontro dell’Osservatorio sull’inclusione scolastica convocato per oggi, Fand, Fish e le organizzazioni loro aderenti hanno abbandonato il tavolo dopo che il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, fatti i saluti di rito e ascoltati alcuni interventi terzi che esulavano dal tema più centrale ed urgente, ha lasciato la conduzione dell’incontro ad un dirigente del Miur. Ne danno notizia i presidenti delle due organizzazioni Vincenzo Falabella (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) e Nazaro Pagano (Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità) in una nota congiunta.

“L’anno scolastico – si legge – è iniziato, ancora una volta, con diffusi disagi per le alunne e gli alunni con disabilità: insegnanti di sostegno non assegnati, supporti all’assistenza e alla comunicazione non garantiti, trasporti non attivati. In sintesi: inclusione scolastica non pervenuta”. “Le Federazioni da mesi paventavano questo rischio raccogliendo vaghe rassicurazioni di un cambio di passo rispetto al passato. Così non è stato”, prosegue la nota, nella quale si ricorda che “di fronte alle evidenze riportate da centinaia di famiglie, Fand e Fish hanno richiesto un confronto politico dato che quello tecnico e amministrativo, sia a livello centrale che periferico, non ha saputo o potuto produrre effetti concreti e diffusi”. Confronto rimandato dal ministro – “con cui si cercava l’interlocuzione schiettamente politica” – all’incontro di oggi nel quale però non c’è stato. “Ci auguriamo che – di fronte alla gravità della situazione che coinvolge migliaia di studenti con disabilità – il ministro da questo gesto sappia cogliere la necessità e l’urgenza di un intervento politico che segni la reale discontinuità con il passato e sia disponibile al confronto diretto sul punto, all’interno dell’Osservatorio o in qualsiasi altro contesto istituzionale ritenga valido”, dichiarano i presidenti di Fand e Fish.