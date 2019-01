Festival di Spello: preapertura ad Assisi il 22 febbraio con il “doc” ispirato a Carlo Acutis e ai miracoli eucaristici

Sarà l’evento di preapertura del Festival del Cinema Città di Spello e i Borghi Umbri (Festivalcinemaspello.com) il documentario “Segni” prodotto da Officina della Comunicazione in collaborazione con Vatican Media – Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. La proiezione del film si terrà venerdì 22 febbraio, alle ore 21, ad Assisi, nella sala cinema della Domus Pacis, in collaborazione con i frati di Assisi e con il Comune. Interverranno il regista Matteo Ceccarelli, i produttori Nicola Salvi ed Elisabetta Sola (autrice anche della sceneggiatura con Ceccarelli) e la famiglia di Carlo Acutis.

Il film “Segni”, infatti, recupera la testimonianza di Carlo, giovane scomparso prematuramente alla età di 15 anni nel 2006 e dichiarato venerabile nel 2018 da papa Francesco. Carlo Acutis ha progettato una mostra sui miracoli eucaristici, Miracolieucaristici.org, tuttora proposta in molti Paesi al mondo, principalmente tra Europa e America. Ispirandosi dunque alla mostra, il film “Segni” si avvia in un percorso emozionante che mette in dialogo fede e scienza, con testimonianze di religiosi e medici; il documentario si concentra in particolare sui miracoli eucaristici avvenuti dagli anni Novanta a oggi a Buenos Aires in Argentina, tra il 1992 e il 1996, a Tixtla in Messico nel 2006, così come a Legnica e Sokòlka in Polonia, tra il 2008 e il 2013.

Come ha dichiarato alla prima del film in Vaticano mons. Dario E. Viganò, assessore presso il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede: “Carlo Acutis è stato un ragazzo che, oltre a vivere le cose tipiche della propria adolescenza, aveva questo amore particolare per l’Eucaristia. E questa è un’indicazione per i giovani di oggi, perché non si può prescindere dall’Eucaristia. È un momento in cui facciamo esperienza della memoria del futuro, di quando saremo faccia a faccia con il Padre”. La proiezione del film “Segni” ad Assisi rappresenta l’evento speciale di preapertura del Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri, manifestazione guidata dal presidente Donatella Cocchini e dal direttore artistico Fabrizio Cattani, che prenderà il via ufficialmente da sabato 23 febbraio.