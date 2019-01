Carige: card. Bagnasco (Genova), “perderla sarebbe un grande danno per la città e tutta la Liguria”

Rispetto a quanto si è appreso in questi giorni in merito alla banca Carige, “non è una notizia buona quella che è arrivata dalla Bce” anche se “continuo ad avere fiducia che si possa risolvere la questione” perché “perdere la Carige per Genova e la Liguria sarebbe di certo un grande danno ma credo anche per il sistema bancario italiano”. Lo ha affermato questa mattina il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, a margine di una celebrazione per i giostrai e i circensi presenti in questi giorni a Genova.