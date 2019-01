Diocesi: Venezia, il 2 febbraio incontro con Andrea Tornielli e il patriarca Moraglia

Si terrà sabato 2 febbraio a Venezia l’incontro con Andrea Tornielli e il patriarca Francesco Moraglia, promosso in occasione della festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Poche settimane fa è stato nominato da Papa Francesco direttore editoriale del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede: il giornalista e scrittore Andrea Tornielli – nato a Chioggia (Venezia), già vaticanista prima del Giornale e poi della Stampa, fondatore del portale “Vatican Insider” – l’ospite di rilievo che interverrà all’appuntamento organizzato, come ogni anno, a Venezia dall’Ufficio stampa e comunicazioni sociali della diocesi insieme al settimanale Gente Veneta e in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto e la sezione veneziana dell’Ucsi, nelle vicinanze della ricorrenza di san Francesco di Sales che è il patrono dei giornalisti. L’incontro è aperto ai giornalisti e a tutti gli operatori della comunicazione, nonché a tutte le persone interessate. Si inizierà, come di consueto, con la celebrazione della Messa alle 10.30 nella cripta della basilica cattedrale di S. Marco, presieduta dal patriarca. A seguire, alle 11.30 presso la vicina Sala Sant’Apollonia, il momento di conversazione e dialogo con Tornielli e lo stesso Moraglia, “occasione per parlare di Chiesa e comunicazione ai tempi di Papa Francesco – si legge in un comunicato -, in tutti i fronti e ambiti quotidianamente toccati dall’azione pastorale e dagli interventi del Santo Padre e dall’intera comunità ecclesiale”.