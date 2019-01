Luigi Sturzo: mons. Peri (Caltagirone), “attualizzazione del pensiero dei fratelli Sturzo può aiutarci nel difficile momento che stiamo vivendo”

“Il sodalizio fra Luigi e Mario Sturzo, non solo affettivo ma culturale e spirituale, rappresenta un messaggio di speranza in questo tempo in cui viviamo la difficoltà di parlare al cuore e all’intelligenza delle persone e non alla pancia o agli istinti. Il lavoro di approfondimento avviato con questo convegno dalla Facoltà teologica ha il pregio di recuperare un aspetto sommerso ma fondamentale. Non solo l’attualità ma l’attualizzazione del pensiero dei fratelli Sturzo può aiutarci a traghettare e a dare risposte al difficile momento che stiamo vivendo”. Lo ha affermato il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri, aprendo questa mattina a Palermo la seconda giornata del convegno sul “Centenario del Partito popolare italiano. Luigi e Mario Sturzo: il progetto cristiano di democrazia”, in corso alla Facoltà teologica di Sicilia.