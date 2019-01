Luigi Sturzo: Milano, il 28 gennaio convegno “Cent’anni dopo. Buone ragioni per una nuova politica”

“A tutti gli uomini liberi e forti facciamo appello perché uniti insieme propugnino nella loro interezza gli ideali di giustizia e di libertà”: sono le parole di don Luigi Sturzo, che il 18 gennaio di cent’anni fa invocava e sollecitava un sussulto d’orgoglio nei cattolici a prendersi a cuore la costruzione di una nuova Italia, fondata sugli ideali della libertà, dello sviluppo, del progresso, della giustizia. Prende spunto da queste riflessioni il dibattito “Sturzo, cent’anni dopo. Buone ragioni per una nuova politica” promosso da Itl-In Dialogo Editore, Unione cattolica della stampa italiana-Lombardia, Istituto Luigi Sturzo e Comune di Milano, in programma a Milano lunedì 28 gennaio (ore 9, presso Palazzo Marino – Sala Alessi, piazza della Scala 2), a partire dalla pubblicazione del volume di In dialogo “Liberi e forti. Per una nuova politica a cent’anni dall’appello di Luigi Sturzo”. Interverranno: Lamberto Bertolé, presidente Consiglio comunale di Milano; Beatrice Uguccioni, vicepresidente Consiglio comunale; Alessandro Galimberti, presidente Ordine dei Giornalisti della Lombardia; Monica Forni, presidente Ucsi Lombardia, Alberto Mattioli e Pino Nardi, curatori del volume “Liberi e forti”. Quindi le relazioni di: Matteo Truffelli, docente di Storia delle dottrine politiche (Università di Parma) e presidente dell’Azione cattolica italiana (Attualità del pensiero di Luigi Sturzo); Antonio Carioti, giornalista Corriere della Sera (Poteri, potere e informazione nell’era dei social); Rosy Bindi, politico (Poteri e mafie: la sfida della legalità nella cosa pubblica); Marco Vitale, economista (Nazionalismi e identità nazionali: il ruolo dell’Europa oggi).