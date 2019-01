Libri: Oftal Casale Monferrato, domenica 27 gennaio presentazione di “Miracoli a Lourdes” con l’autore Fabio Bolzetta

Il volume “Miracoli a Lourdes – Il racconto diretto di chi è stato guarito” (Paoline) del giornalista Fabio Bolzetta sarà presentato domenica 27 gennaio a Castagnone di Pontestura (Al) per iniziativa della sezione Oftal di Casale Monferrato.

“Il libro – si legge in una nota – nasce dagli incontri personali di Bolzetta, giornalista e conduttore di Tv2000, con gli ultimi miracolati italiani di Lourdes, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, dal Piemonte alla Lombardia. Cinque i casi raccolti sugli otto miracolati italiani di tutta la storia di Lourdes. Ogni testimonianza è spiegata e accompagnata dalle documentazioni originali custodite dalle Commissioni collegiali mediche e canoniche presso gli archivi diocesani e presso il Bureau des constatations médicales di Lourdes. A questi si aggiunge l’intervista, realizzata a Parigi, a suor Bernadette Moriau, 70° e ultimo miracolo di Lourdes annunciato l’11 febbraio del 2018”.

Il 27 gennaio, a partire dalle 11.30 presso il salone della Proloco, con Bolzetta interverranno suor Luigina Traverso, la cui guarigione miracolosa è la 68ª riconosciuta a Lourdes, mons. Paolo Angelino, presidente nazionale dell’Oftal (Opera federativa trasporto ammalati Lourdes), e mons. Francesco Mancinelli, rettore del santuario diocesano di Crea e delegato vescovile dell’Oftal di Casale Monferrato. La presentazione s’inserisce nel tradizionale incontro che l’Oftal di Casale Monferrato organizza ad inizio anno: “Un appuntamento – spiegano i promotori – che coinvolge oltre 200 persone, tra cui malati, disabili ed anziani che desiderano trascorrere una giornata in amicizia, e che si conclude con un pranzo di beneficenza a sostegno di chi vorrebbe andare a Lourdes ma non se lo può permettere”.