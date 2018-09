Venezuela: iniziata sulla tomba di Pietro la visita ad limina dei vescovi

È iniziata giovedì 6 settembre la visita ad limina dell’Episcopato venezuelano. I vescovi hanno celebrato l’eucaristia sulla tomba dell’apostolo Pietro. La messa è stata presieduta dal presidente della Conferenza episcopale venezuelana (Cev), mons. José Luis Azuaje, arcivescovo di Maracaibo. Oltre quaranta i vescovi concelebranti, che sulla tomba dell’Apostolo hanno elevato una preghiera speciale per il loro Paese. “Oggi è più che mai attuale il richiamo di Pietro di condurre il gregge affidato da Dio a ciascuno di noi in modo libero, con sincerità e testimonianza di vita, e senza cercare una posizione superiore, ma piuttosto come testimoni, nella piena consapevolezza che il servizio è per la gente”.

Al termine della messa i vescovi hanno iniziato il loro programma di incontri e udienze, che hanno riguardato la Congregazione per l’educazione cattolica, l’Istituto per le opere della religione e la Segreteria di Stato, In quest’ultimo ambito, i vescovi della Cev sono stati ricevuti dal segretario di Stato del Vaticano, card. Pietro Parolin.