Suore francescane dei poveri: al via il XV Capitolo generale ad Aachen

Da oggi al 21 settembre, si svolgerà ad Aachen il XV Capitolo generale delle Suore francescane dei poveri, che approfondirà il tema: “Ubuntu, guarigione, trasformazione: doni del Cristo Risorto”. “La città che ci accoglie per questo evento speciale – scrive nella presentazione dell’appuntamento suor Licia Mazzia, ministra congregazionale – è Aachen, in Germania. Questa città è per noi è un luogo sacro perché ha visto nascere la nostra fondatrice, la beata Francesca Schervier, e il nostro carisma di guarigione. In questa città è nata la nostra Congregazione per ‘sanare le piaghe di Cristo nell’umanità povera e sofferente’”. Sono presenti al Capitolo 39 Suore francescane dei poveri e 4 associate laiche della Congregazione, provenienti da Stati uniti, Italia, Brasile, Senegal e Filippine. Partecipano inoltre due suore dei Poveri di San Francesco e un fratello dei Poveri di San Francesco Serafico, “ospiti speciali al nostro Capitolo”, conclude la religiosa.