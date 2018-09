Sinodo giovani: p. Fares (La Civiltà Cattolica), “Papa Francesco li ascolta con attenzione, fare proprio il loro grido”

“Sappiamo che Papa Francesco ascolta con attenzione il Popolo di Dio, e in modo particolare i giovani. Basta osservarlo quando prende nota delle testimonianze che danno coloro che partecipano agli incontri con lui; e come, negli incontri, molte volte metta da parte i discorsi scritti per entrare veramente in dialogo con le persone presenti”. Lo segnala padre Diego Fares nel quarto volume della collana Accènti de “La Civiltà Cattolica” sul prossimo Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. Lo scrittore della rivista dei gesuiti indica che “nelle conversazioni che il Papa ha già intrattenuto con i giovani scorgiamo alcune anticipazioni di ciò che potrebbe essere il prossimo Sinodo”. Il riferimento, ad esempio, è alle parole pronunciate da Francesco nella veglia di preghiera a Santa Maria Maggiore l’8 aprile 2017. “I giovani gridano spesso. Fare proprio il loro grido e dare loro la missione di farlo sentire è in linea con il famoso ‘fate chiasso’ di Rio de Janeiro, che si integra con l’altro invito – più pacato – a ‘parlare con i nonni’”, spiega padre Fares. Secondo lo scrittore de La Civiltà Cattolica, Francesco “con i suoi ‘quattro volte venti anni’”, “comunica molto bene con chi di anni ne ha solo venti”. “Quando era giovane maestro dei novizi e provinciale dei gesuiti – ricorda -, i temi dei giovani e delle vocazioni hanno occupato un posto centrale nella sua attività pastorale”.