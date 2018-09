Repubblica Dominicana: domani grande manifestazione per la vita e contro progetto di depenalizzazione dell’aborto in alcuni casi

Una manifestazione per la vita è stata convocata per domenica 9 settembre a Santo Domingo dalla Chiesa dominicana, e in particolare dall’arcivescovo di Santo Domingo e primate d’America, mons. Francisco Azoria Acosta, all’insegna dello slogan “Salviamo le due vite”. La manifestazione si terrà di fronte al Congresso nazionale, proprio per far sentire un forte messaggio al Parlamento, nel momento in cui si sta dibattendo sulla possibilità di depenalizzare l’aborto in tre casi: violenza subita dalla madre, malformazione, pericolo di vita per la madre. Filo conduttore della manifestazione saranno le parole della Conferenza episcopale dominicana: “È nostro dovere – scriveva il Consiglio permanente della Ced a luglio – avvertire quello che accadrebbe se venissero approvati i tre motivi per i quali abortire. Per questo basta osservare quanto è accaduto in tutti i Paesi che hanno già fatto questa scelta. Dopo aver approvato le tre causali, il gruppo di cultura di morte chiede che si approvi l’aborto libero, la mortalità materna non diminuisce, le gravidanze di adolescenti neppure”.