Politica: Conte (premier), “ricreare per i cittadini la stessa fiducia per il futuro che i nostri genitori avevano dopo la guerra”

“Oggi è l’8 settembre, data simbolica per la nostra storia. In quella data si pose fine a un periodo buio della nostra storia, con l’8 settembre inizia un periodo di crescita economica. L’esecutivo che presiedo ha intenzione di ricreare per i cittadini la stessa fiducia per il futuro che allora c’era da parte dei nostri genitori”. Lo ha affermato questa mattina il premier Giuseppe Conte inaugurando, a Bari, la Fiera del Levante, “da sempre – ha osservato – uno dei più importanti appuntamento per l’economia del nostro Paese e per la sua proiezione internazionale, e lo dico da presidente del Consiglio e da pugliese”. Conte ha poi sottolineato come “fin dall’inizio il faro che ha mosso nostra azione è stato quello della massima attenzione agli interessi cittadini”. “Ma ciò – ha precisato – non significa una diminuita attenzione al mondo delle imprese”. Anche perché “la forza delle nostre imprese potrà aiutarci a produrre quelle risorse di cui abbiamo bisogna per un Paese più giusto, più forte, più inclusivo”. Il premier ha garantito che “vogliamo aiutare chi intraprende per creare ricchezza, per se stesso e per gli altri”.