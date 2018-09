Pastorale familiare: Istituto Giovanni Paolo II, un corso di formazione per sacerdoti

Un corso di formazione permanente in pastorale familiare rivolto ai sacerdoti, religiosi e diaconi. Si svolgerà al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, a Roma, dal 9 ottobre al 29 novembre. Il corso intende mostrare il rapporto tra famiglia e fede, “vedendo precisamente in questo nesso la forza insita nella famiglia come soggetto dell’evangelizzazione”. E si fonda sulla convinzione che “nel confronto vitale tra vita familiare e ministero dei sacerdoti si sviluppa una comprensione più ricca della propria specifica vocazione all’amore”. Il corso, con una durata di due mesi part-time (da martedì mattina fino al mezzogiorno di giovedì) che permette ai sacerdoti di continuare la propria azione pastorale in parrocchia o in diocesi, propone un intreccio operativo tra corsi, divisi in varie aree (antropologica, morale, pastorale e sociale, con speciale riferimento al Motu Proprio Mitis Iudex), testimonianze, workshop, programmi culturali e la condivisione dell’Eucaristia, “centro e sorgente di questa unità di vocazioni che anima tutta l’azione della Chiesa”. Tra i temi trattati, fecondità nell’infertilità, famiglia in missione, adozione e affido, itinerari di fede per persone separate e divorziati con nuova unione, lavoro e famiglia, il sacerdote e il Vangelo della famiglia. Il termine per le iscrizioni scade il 30 settembre.