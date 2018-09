Papa Francesco: p. Spadaro (La Civiltà Cattolica), “per lui educare è integrare”

“La sfida educativa è al centro dello sguardo dell’attuale Pontefice da sempre. Bergoglio inquadra l’educazione sempre all’interno di una visione ampia della società, come un contesto vitale di incontro e di assunzione di impegni comuni per la costruzione della comunità civile”. Lo scrive padre Antonio Spadaro nel quarto volume della collana Accènti de “La Civiltà Cattolica”, che dirige, sul prossimo Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. A suo avviso, per Papa Bergoglio, “l’educazione non è un fatto esclusivamente individuale, ma popolare”. “Bergoglio ha sempre considerato la scuola come un mezzo importante d’integrazione sociale e nazionale, uno dei pilastri principali per la costruzione del senso di comunità, del vivere insieme”. Padre Spadaro segnala, dunque, che “il compito educativo non è teso solamente a potenziare se stessi, ma ad aiutare le persone a costruire un futuro insieme, una storia condivisa. Chi migra e arriva in una nuova terra ha nell’educazione lo strumento e il contesto fondamentale per trascendere se stesso e la propria storia e inserirsi all’interno della sua nuova casa”. Così il direttore de La Civiltà Cattolica evidenzia che “un elemento centrale di questa costruzione sociale è l’integrazione”. Citando le parole di Bergoglio nel 2001, padre Spadaro evidenzia che “lo Stato deve farsi carico del compito di integrare”. “Integrare, del resto, è una delle chiavi importanti per comprendere il pontificato di Francesco”.