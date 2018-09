Papa Francesco a Piazza Armerina: il 14 settembre la festa dei giovani con testimonianze e musica

Un momento di riflessione e di festa per i giovani della diocesi di Piazza Armerina, il 14 settembre, alla vigilia della visita di Papa Francesco. A organizzarlo è l’ufficio diocesano di Pastorale giovanile. L’incontro, che inizierà dalle 17.30 prevede anche un momento musicale che si concluderà con la celebrazione di una veglia eucaristica. In sette chiese della città, dalle 18.30 alle 20.30, sette sacerdoti daranno testimonianza sull’esortazione apostolica “Gaudete et Exultate” di Papa Francesco. Dalle 21, in piazza Duomo, la festa spettacolo. Arriverà dal gradino più alto del podio del talent X-Factor 11, il cantante ragusano Lorenzo Licitra, ospite speciale della serata. Con lui da Ragusa arriva anche Nico Arezzo, cantante e chitarrista concorrente di X-Factor 2017, vincitore del Festival Show 2017 e astro nascente del pop nazionale. Ad accompagnarli in un inedito percorso musicale sarà il pianista e compositore ragusano Peppe Arezzo, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ad aprire la serata e accogliere i numerosi giovani attesi in piazza Duomo la sera del 14 settembre, saranno due band piazzesi, Romano Bros e Taverna Umberto I. Diverse le testimonianze previste sul tema della gioia: ne pronuncerà una il prete cantautore Giosy Cento che la sera del 14 parlerà ai giovani anche attraverso la sua musica. Un suo concerto integrale è poi previsto a Piazza Armerina sabato 15, dopo l’incontro con Papa Francesco. Anche il vescovo mons. Rosario Gisana parteciperà alla serata di musica e testimonianze.