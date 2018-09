Papa Francesco a Palermo: un coro di 250 cantori dell’arcidiocesi animerà la messa

La celebrazione eucaristica di Papa Francesco, a Palermo, il 15 settembre, che si svolgerà presso il Foro Italico, sarà animata da un coro guida di circa 250 cantori provenienti dalle varie parrocchie dell’arcidiocesi. La direzione dei gruppi corali e dell’ensemble di ottoni, coinvolto per l’occasione, sarà affidata al maestro Mauro Visconti, maestro di Cappella della Chiesa cattedrale e docente del conservatorio “V. Bellini” di Palermo. I canti dell’Ordinario sono gli stessi composti dal maestro Visconti in occasione della visita di Papa Benedetto XVI a Palermo nel 2010. I canti del Proprio sono stati composti nel 2013 dai maestri Mauro Visconti e Vincenzo Tarantino per la beatificazione di don Pino Puglisi. L’inno in onore del beato è stato composto da mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito della Cappella Pontificia Sistina, su un testo preparato da mons. Crispino Valenziano.