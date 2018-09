Papa Francesco a Palermo: giovani cattolici e indù lo accoglieranno con i loro canti

foto SIR/Marco Calvarese

Sono circa 60 i giovani che stanno preparando un momento di festa per accogliere Papa Francesco in occasione della sua visita a Palermo, il 15 settembre, nel 25° anniversario dell’uccisione di don Pino Puglisi. Con il brano “Oh happy day” il gruppo dei giovani manifesterà che “è possibile essere un ‘arcobaleno di popoli’ in un contesto sociale nazionale intriso di contraddizioni”. La coreografia sarà eseguita, infatti, da ragazzi e ragazze di 12 Paesi come “segno concreto della speranza di poter costruire una società plurale, un mondo a colori”. Tra questi giovani vi sono cattolici e indù. La coreografia e il canto saranno eseguiti nel pomeriggio di venerdì prossimo in piazza Politeama, dinanzi a circa 4mila giovani che proverranno da tutta la Sicilia, in attesa dell’arrivo del Papa. L’Ufficio Migrantes dell’arcidiocesi di Palermo ne sta curando la preparazione.