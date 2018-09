Ortodossi: Patriarcato ecumenico nomina due Esarchi in Ucraina. Metropolita Emmanuel al Sir, Bartolomeo “determinato a vedere risolta la divisione degli ortodossi ucraini”

“La recente nomina da parte del Patriarcato ecumenico di due esarchi in Ucraina testimonia sia la determinazione del Patriarca ecumenico Bartolomeo a vedere risolta la divisione degli ortodossi ucraini, ma anche che la storia è in cammino”. Spiega così al Sir il Metropolita Emmanuel Adamakis di Francia cosa ha spinto il Patriarca ecumenico a nominare, “nell’ambito dei preparativi per la concessione dell’autocefalia alla Chiesa ortodossa in Ucraina”, come suoi esarchi a Kiev l’arcivescovo Daniel di Pamphilon (Stati Uniti), e il vescovo Ilarion di Edmonton dal Canada. L’annuncio della nomina è stato dato ieri con un comunicato del Patriarcato. Il Metropolita Emmanuel ha partecipato insieme con il metropolita Hilarion del Patriarcato di Mosca ai colloqui tra Bartolomeo e Kirill che si sono svolti al Fanar il 31 agosto scorso ed hanno avuto al centro anche la questione delle chiese ortodosse in Ucraina e il loro processo verso l’“autocefalia” (indipendenza).

Al Sir, il Metropolita Emmanuel spiega che per il Patriarcato ecumenico è “una responsabilità costante” ricercare “il senso della storia” e al tempo stesso “la continua protezione dell’unità del corpo ecclesiale”. Sul ruolo che i due rappresentanti del Patriarca Bartolomeo dovranno svolgere in Ucraina, Emmanuel ha risposto così: “I due esarchi dovranno aprire la strada verso l’Autocefalia. Devo sottolineare che in questo caso il processo è importante quanto l’obiettivo. Perché è proprio attraverso il processo che le diverse componenti dell’ortodossia ucraina possono essere avvicinate. La loro missione principale pertanto sarà facilitare i contatti, costruire ponti, promuovere il dialogo e infine contribuire alla costruzione di una chiesa locale indipendente”.