Germania: monastero di Volkenroda, si rinnova il tradizionale pellegrinaggio dei motociclisti

Si svolge oggi il tradizionale Bikergottendiest, la Festa liturgica per la benedizione dei motociclisti, con il pellegrinaggio rombante al monastero ecumenico di Volkenroda, antica abbazia cistercense in Turingia, abbandonata nel 1968 dopo quasi 400 anni di decadenza e rinata per merito della Confaternita di Gesù. Sono attesi migliaia di motociclisti da tutta la Germania e i Paesi confinanti. Il parroco della chiesa del monastero, il pastore evangelico Albrecht Schödl, lui stesso motociclista, è l’organizzatore del pellegrinaggio insieme con il sacerdote cattolico Hubertus Iffland, parroco su due ruote di Weißenborn/Lüderode. I motociclisti viaggiano insieme il sabato mattina raggiungendo Volkenroda e parcheggiando le motociclette nel sagrato della chiesa partecipano alla liturgia. La liturgia sarà animata da una band composta di bikers: parteciperanno anche i membri della Confraternita di Gesù, comunità monastica ecumenica, composta da donne e uomini provenienti da diverse Chiese e contesti sociali, che seguono la regola dell’”ora et labora”. Alle 12 in punto giungerà dalla cucina del monastero il pranzo prima di iniziare i “dialoghi sulla benzina”, nei quali i motociclisti racconteranno le loro avventure e ricorderanno gli amici motociclisti morti durante l’anno. Alle 13, in processione ciascuno sulla sua moto i “pellegrini rombanti” si metteranno in strada verso la città di Mühlhausen dove una semplice festa e una fetta di torta segneranno la fine del pellegrinaggio con l’arrivederci al prossimo anno.