Famiglia: Rimini, convegno su “educazione orizzontale nella famiglia numerosa”

(Bellaria Igea Marina) “Il tesoro nascosto: educazione orizzontale nella famiglia numerosa”. È questo il titolo del convegno che si aprirà questo pomeriggio, alle ore 15, all’interno del Palacongressi di Bellaria Igea Marina (Rimini). Organizzato dall’Associazione nazionale famiglie numerose vedrà la presenza anche dei vertici dell’European Large Families Confederation. Al centro del pomeriggio lo scambio di esperienze e il cercare interventi concreti circa il sostegno familiare in Italia e in Europa. Il convegno è l’appuntamento principale dell’assemblea annuale dell’Anfn che ieri ha vissuto un prologo con la gita al parco giochi di Mirabilandia (Ravenna) e che si concluderà domani con l’elezione del nuovo direttivo. Tornando al convegno odierno è la conclusione naturale di una ricerca iniziata nel 2017 in collaborazione con il Cisf (Centro italiano studi sulla famiglia) e l’Università Cattolica sull’importanza nell’educazione famigliare della relazione tra fratelli. Ci sarà spazio anche per la presentazione del libro “Big family” di Linda Pisani sull’esperienza delle grandi famiglie in Trentino. In chiusura verrà assegnata la borsa di studio di 500 euro alla tesi di Laurea vincitrice del bando Anfn “Perlafamiglia” 2017-2018. A consegnare il premio il presidente del Forum delle associazioni familiari Gigi de Palo e la consigliere regionale dell’Emilia Romagna Lia Montalti. Alle ore 21, lo spettacolo dell’intrattenitore Pierluigi Bartolomei dal titolo “I cinque linguaggi dell’amore”, ovvero oltre 200 edizioni di risate col cuore. All’assemblea sono presenti più di mille persone in rappresentanza di oltre 150 famiglie.