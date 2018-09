Famiglia: nuovo network nazionale “Comuni amici della famiglia”

(Bellaria Igea Marina) Si chiama “Comuni amici della famiglia”. È il nuovo network nazionale presentato oggi a Bellaria Igea Marina (Rimini) in occasione dell’annuale assemblea dell’Associazione nazionale famiglie numerose. Attualmente comprende trenta Comuni che, il prossimo

5 ottobre, si riuniranno ad Alghero per

la prima convention nazionale. Per diventare “Amica della famiglia”, l’Amministrazione comunale deve impegnarsi a promuovere pratiche concrete. Qualche esempio? Politiche tariffarie seratee interventi economici con scontistica su abbonamenti e spettacoli, scuole musicali, piscina, impianti sciistici e colonie estive, realizzazione di percorsi e sentieri a misura di famiglia, ricettività in chiave “family” con orari e pacchetti menù per famiglie, informative su tematiche attuali quali cyberbullismo, gioco d’azzardo, violenza alle donne, manutenzione e restyling di parchi giochi comunali, oltre a servizi domiciliari a supporto delle mamme.