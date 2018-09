Discernimento: p. Behr (seminario St. Vladimir), “di somma importanza è la libertà, ma non quella di fare quello che si vuole”

(da Bose) – “La libertà è di somma importanza per il discernimento. Non la libertà di fare quello che si vuole, ma la libertà nell’amore che ci libera. E la libertà si trova sempre nell’equilibrio tra la via stretta che porta a Dio e la flessibilità che permette a tutti di trovare la propria strada su questo cammino. Una libertà che si contrappone all’applicazione rigida della norma ma che sa anche che esiste la norma”. Lo ha ricordato questa mattina padre John Behr, direttore del master in teologia del Seminario ortodosso St. Vladimir di New York, intervenendo alla giornata conclusiva del Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa dal titolo “Discernimento e vita cristiana” svoltosi al monastero di Bose. Riflettendo su come “Imparare a discernere”, padre Behr ha sottolineato che “la direzione spirituale non puoi mai essere generalizzata” ma dev’essere “sempre specifica”. “Nelle varie situazioni politiche, canoniche, ecclesiastiche, storiche” l’“applicare la norma giusta, nel modo e nel tempo appropriato per avere la giusta conclusione, richiede sempre discernimento”. Per il relatore, “la disciplina del silenzio è essenziale. Soltanto chi conosce il silenzio sa come parlare al momento appropriato, in un modo che sia benefico”. “Il discernimento – ha proseguito – è strettamente necessario in ogni aspetto della vita cristiana e umana”. Si tratta di comprendere “come definiamo noi stessi, come comprendiamo la nostra situazione a livello individuale e comunitario”. E “trovare i criteri giusti per comprendere noi stessi”. Per padre Behr, “il discernimento viene appreso in un contesto particolare, quello della Chiesa. Con un fine particolare in vista, quello di condividere la passione di Cristo”. Inoltre, “il discernimento richiede una vita di crescita” per ottenere “un cuore di carne” ed “essere in grado di distinguere nella libertà quale sia l’azione giusta in ogni particolare situazione”.