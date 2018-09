Diocesi: Ragusa, pubblicato il quarto avviso pubblico per il microcredito

Pubblicato il quarto avviso che disciplina l’accesso al “Progetto di Microcredito” proposto dalla diocesi di Ragusa. Possono presentare domanda di ammissione i giovani tra i 18 e i 35 anni, ma anche persone di età superiore ai 35 anni che hanno perso il posto di lavoro, che vogliono realizzare un progetto di micro-impresa o di lavoro autonomo in una delle città del Libero Consorzio comunale di Ragusa. L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata dalle 10 del 1° ottobre all’indirizzo di posta elettronica: diocesirg.udpsl@pec-legal.it. I beneficiari ammessi usufruiranno di un percorso di accompagnamento e tutoraggio per precisare l’idea progettuale e ricevere assistenza, informazioni sul territorio, riferimenti normativi in materia di imprese, norme tecniche di settore, procedimenti autorizzativi per l’avvio dell’attività prospettata.