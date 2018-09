Diocesi: Padova, domani una “cena per tutti”. Preghiera per i migranti morti in mare

Una cena gratuita e per tutti, domani, domenica 9 settembre, dalle 18 a Padova, in piazza dei Frutti. La realizzerà la rete Abracciaperte che, con il coordinamento dei Beati i costruttori di pace, mette insieme decine di benefattori e organizzazioni ecclesiali, come Caritas, Ac, scout, Acli, e laiche (Asu, Legambiente, Rete studenti medi, Popoli insieme) o appartenenti al mondo della cooperazione (El Tamiso, Caresà, Coop Alleanza 3.0). L’iniziativa è giunta all’undicesima edizione. Il tema scelto per quest’anno è la valorizzazione dell’armonia tra le persone, pur nelle reciproche diversità. Ne dà notizia il settimanale diocesano “La Difesa del Popolo”. “Era il 2008 quando organizzammo la prima Cena per tutti – ricorda don Albino Bizzotto – E ci fu un minuto di silenzio per coloro che non ce l’avevano fatta in mare. Quest’anno si ripeterà lo stesso gesto simbolico, perché le nostre motivazioni a ritrovarci, ad accoglierci reciprocamente per dare un segnale diverso e positivo alla città e alle istituzioni, partono da quest’attualità sconcertante che ci interroga e non ci lascia indifferenti”. L’invito di don Bizzotto a essere in piazza domani, come volontario o come semplice partecipante, non può per lui che ancorarsi al Vangelo: “La Parola di queste ultime domeniche – continua il fondatore dei Beati – ci provoca nell’intimo a essere vita e a coltivare la vita. Dobbiamo essere ‘pane quotidiano’ per gli altri, per chi soffre, per i poveri: ricevere dentro di noi un piccolo segno come l’Eucaristia, ma non lasciarsi cambiare da Dio, vuol dire tradire Cristo”. La cena può, dunque, diventare “un’opportunità” per “scegliere un nuovo stile aperto all’accoglienza, lasciandosi cambiare dall’altro”: “La nostra iniziativa è una risposta positiva, che non nasconde equivoci, e a tavola si può stare bene con tutti, insieme” per iniziare a dialogare, a far cadere magari qualche reciproco “muro” d’indifferenza o pregiudizio.