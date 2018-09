Diocesi: mons. Gianotti (Crema) agli studenti, “coraggio nell’incontro e confronto con i coetanei e con gli adulti”

“Di ragioni per sentirci smarriti ne potremmo trovare a dozzine: il tempo che stiamo vivendo non è proprio avaro, a questo riguardo. Tanto più è importante poter dire: coraggio, non temete!”. Lo scrive il vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti, nel messaggio per la fine dell’estate e la ripresa di tutte le consuete attività quotidiane. Il presule intende incoraggiare gli studenti, “nell’affrontare la sfida di crescere, nella scuola ma non solo”. “Coraggio nel cercare risposte senza smettere di porsi delle domande; coraggio nell’incontro e confronto con i coetanei e con gli adulti; coraggio nel guardare al futuro, anche se noi, più avanti con gli anni, non sempre riusciamo a dischiuderlo ai giovani come dovremmo”. E poi parole di incoraggiamento anche agli insegnanti, ai dirigenti e a tutti quelli che lavorano nel mondo della scuola: “Coraggio perché la sfida educativa è bella; è vero, il nostro Paese ne riconosce l’importanza più con le parole che con i fatti, ma la bellezza è soprattutto nei bambini, ragazzi e giovani che riempiono le aule, e che meritano passione e dedizione anche – e forse soprattutto – quando ci fanno ‘dannare’”. E ancora un incoraggiamento a chi nella famiglia, nei luoghi di lavoro, nei servizi pubblici, nelle professioni e in tante altre situazioni “porta avanti il compito quotidiano di vivere, senza tanti proclami, in mezzo a mille difficoltà e problemi, con la convinzione che si può ancora cercare di vincere il male con il bene”. Infine, una parola di incoraggiamento alla Chiesa cremasca: alle parrocchie, ai gruppi e movimenti, e ai tanti fedeli laici, ma anche ai preti, che “rischiano di scoraggiarsi e di stancarsi, in questo nostro mondo e in questo nostro tempo”. “A tutti, e a ciascuno, l’augurio di sentirsi incoraggiati da Dio e di assumersi, con gioia e impegno, la responsabilità per il tempo che ci attende”.