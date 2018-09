Diocesi: mons. Delpini (Milano), “noi vogliamo bene al Papa. Non dipendiamo dai titoli dei giornali”. Il 18 novembre l’arcivescovo inizierà visita pastorale

“Noi vogliamo bene al Papa. E questo si esprime ascoltando la sua voce e leggendo i suoi testi. Noi non dipendiamo dai titoli dei giornali”. Lo ha detto questa mattina, riporta una nota della diocesi, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, concludendo la Messa Pontificale per la Solennità di Santa Maria Nascente con cui si apre l’anno pastorale. “Noi cattolici non possiamo prescindere dal riferimento al Papa perché questo ci tiene uniti – ha proseguito mons. Delpini -. Noi vogliamo bene a papa Francesco, perché lui ci vuole bene come ha dimostrato poco più di un anno fa, venendo per una intera giornata a Milano, e chiamandomi a partecipare al Sinodo dei Giovani. Noi possiamo anche discutere, ma ogni discussione deve concludersi così: ‘Noi vogliamo bene a papa Francesco’ “.

In occasione del Pontificale, l’arcivescovo ha anche comunicato che il 18 novembre, prima domenica di Avvento, inizierà la visita pastorale “in piena consonanza con il nuovo anno pastorale che si inaugura nel segno delle dimensione pellegrinante della fede”.

L’arcivescovo visiterà un decanato scelto per ognuna delle zone pastorali della Diocesi, recandosi personalmente in tutte le parrocchie che lo compongono “in occasione di una celebrazione eucaristica o altra celebrazione liturgica o manifestazione di pietà popolare”, come si spiega nell’atto di indizione datato 8 settembre. Nell’anno 2018-2019 l’arcivescovo incontrerà le parrocchie dei decanti di Trezzo sull’Adda (Zona VI), Paderno Dugnano (Zona VII), Valle Olona (Zona IV), Cantù (Zona V), Besozzo (Zona II), Primaluna (Zona III). Nel prossimo anno pastorale sarà invece individuato il decanato di Milano (Zona I).

Durante la Messa mons. Delpini ha celebrato anche i riti di ammissione al presbiterato di 18 seminaristi (giovani che iniziano la terza teologia, la seconda parte della formazione al sacerdozio) e al diaconato permanente di 8 laici candidati.