Diocesi: Cremona, il 20 settembre a Caravaggio i vescovi lombardi per la Giornata del sacerdote malato e anziano

Si svolgerà, giovedì 20 settembre, nel Santuario di Caravaggio, per la quarta volta, l’incontro di amicizia e preghiera dei vescovi lombardi assieme ai sacerdoti anziani e malati delle diocesi di tutta la ragione. L’evento, promosso dalla Conferenza episcopale lombarda in concomitanza con la riunione periodica, si svolge in sinergia e con il supporto dell’Unitalsi. L’incontro è aperto non solo ai preti diocesani, ma anche ai sacerdoti appartenenti alle famiglie religiose che operano sul territorio lombardo o ospiti di case di riposo. “Una occasione che intende favorire la piena comunione tra tutti i presbiteri con i propri vescovi e i confratelli”, si legge sul sito della diocesi di Cremona. Il programma della giornata che prevede l’accoglienza dei partecipanti dalle ore 10. Alle 11 presso il Centro di spiritualità del Santuario vi sarà la preparazione alla liturgia. La partenza della processione verso il Santuario recitando il Rosario sarà alle 11.30. L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, alle 11.45 presiederà una celebrazione eucaristica in basilica. A concelebrarla saranno i vescovi lombardi.