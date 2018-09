“A Sua Immagine”: oggi in visita a Villa Adriana e focus sul Brasile con don Banzato. Domenica 9 puntata speciale sul calcio

“A Sua Immagine”, il programma della Rai e della Conferenza episcopale italiana – firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, condotto da Lorena Bianchetti – torna con due puntate ricche di approfondimenti: sabato 8 settembre visita alla città di Tivoli, a Villa Adriana e Villa d’Este, mentre domenica 9 focus dedicato al gioco del calcio, così presente nella vita del Paese.

Le puntate nel dettaglio. Andrà in onda alle 16.25 su Rai Uno la puntata di sabato di “A Sua Immagine”, 8 settembre. Prosegue il viaggio di Lorena Bianchetti lungo l’Italia, per raccontare tesori della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione religiosa. Questa settimana sarà a Tivoli per visitare due splendide ville che disegnano un ponte tra la cultura classica e la cristiana del Rinascimento: la Villa dell’imperatore Adriano e Villa D’este. Con la Bianchetti ci saranno gli esperti Vittorio de Bonis e Anna Maria Panattoni.

Alle 16.45 linea alla rubrica “Le ragioni della speranza” per il commento del Vangelo domenicale: in Brasile don Davide Banzato, si recherà con i volontari della Comunità Nuovi Orizzonti e l’associazione “Il Circo” a visitare i bambini dell’ospedale pediatrico di Fortaleza.

Domenica 9 settembre, alle ore 10.30 su Rai Uno, “A Sua Immagine” dedicherà una puntata speciale al gioco del calcio: nel bene e nel male il calcio è parte integrante della quotidianità degli italiani e del nostro panorama socio-culturale. Nello studio Rai di Saxa Rubra interverranno con Lorena Bianchetti: don Massimiliano Gabbricci (“padre spirituale” della Nazionale italiana di calcio), Simona Rolandi (giornalista Rai sport) e Marco Calogiuri (vicepresidente Csi).

Alle 10.55 linea alla Messa, sempre in diretta su RaiUno: la celebrazione di questa settimana verrà trasmessa in tv dalla Chiesa della SS. Trinità in Scurcola Marsicana, per la regia di Gianni Epifani e il commento Orazio Coclite. Chiuderà poi la puntata domenicale di “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento dell’Angelus di papa Francesco, alle ore 12.00 da piazza San Pietro.