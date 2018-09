Volontariato: Csvnet, online il corso di formazione gratuito per la validazione delle competenze nel settore

È online “E-Voc” il corso di formazione gratuito per la validazione delle competenze nel volontariato. Terminata in Italia e in Spagna la fase di test che ha coinvolto 20 operatori del Terzo settore, tra cui diversi centri di servizio per il volontariato, da oggi il corso è disponibile nella sua versione definitiva in inglese, italiano e spagnolo. La piattaforma (http://www.e-voc.eu/p/accedere-qui-alla-formazione-online.html), è frutto di un progetto finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Erasmus+ e realizzato da Csvnet, associazione centri di servizio per il volontariato in collaborazione con Plataforma del Voluntariado de España in Spagna, Università di Galway in Irlanda, e fondazione Edos nei Paesi Bassi. Il corso on line è rivolto agli operatori del Terzo settore, ha una durata complessiva di 120 ore, divise in 4 moduli, che affrontarono i principali aspetti legati all’emersione delle competenze sviluppate attraverso l’attività di volontariato. “Il tema è trattato da un punto di vista europeo servendosi di molti esempi pratici legati alle esperienze realizzate nei singoli Paesi”. Domani, venerdì 7 settembre, dalle 13, presso lo Scout Center in largo dello Scoutismo, a Roma, il corso E-Voc verrà presentato agli operatori del Terzo settore.