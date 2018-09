Sanità: Unicef, petizione on line a sostegno delle vaccinazioni. Nel mondo 1,4 milioni bambini morti per malattie prevenibili

Nel 2016 circa 1,4 milioni di bambini sotto i 5 anni sono morti per malattie prevenibili con un vaccino. Circa un quarto delle morti tra i bambini sotto i 5 anni sono state causate da polmonite, diarrea e morbillo e la maggior parte si sarebbero potute evitare con un vaccino. Attraverso la petizione on line “Proteggi un bambino, proteggili tutti. I vaccini salvano la vita”, l’Unicef vuole sostenere le vaccinazioni in Italia e nel mondo, promuovere campagne per una corretta informazione sui vaccini e raggiungere l’immunizzazione universale contro le malattie prevenibili in tutti i Paesi. Nonostante gli enormi progressi fatti, nel 2017 circa 20 milioni di bambini nel mondo non hanno ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni: di questi, 8 milioni vivono in condizioni di vulnerabilità anche a causa di conflitti o emergenze. In Italia, “pur avendo raggiunto risultati straordinari grazie all’utilizzo delle vaccinazioni, negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva riduzione delle coperture vaccinali anche in età pediatrica – rileva l’Unicef -. L’Italia è tra i 7 Paesi dei 53 europei dove nei primi 6 mesi di quest’anno si sono verificati oltre 1.000 casi di contagi da morbillo tra adulti e bambini. Le vaccinazioni salvano la vita di milioni di bambini e bambine proteggendoli da malattie e disabilità. Un bambino vaccinato, è un bambino protetto per sé stesso e per gli altri”. Con questa petizione l’Unicef Italia chiede al governo e al parlamento di “semplificare l’accesso di tutti i bambini e le bambine ai servizi di vaccinazione: eliminando le disparità regionali, garantendo procedure snelle per le prenotazioni, riducendo i tempi di attesa e assicurando ai genitori, o chi ne fa le veci, l’accesso a informazioni corrette affinché possano comprendere pienamente i benefici dell’immunizzazione; attuare, il prima possibile, una campagna che spieghi in maniera chiara l’importanza delle vaccinazioni; finanziare, attraverso la cooperazione internazionale, programmi di vaccinazione pediatrica nei Paesi più poveri e nelle aree colpite da emergenze o conflitti”. Le adesioni verranno portate all’attenzione del presidente del Consiglio Conte e ai presidenti della Camera e del Senato Fico e Alberti Casellati, destinatari della petizione.